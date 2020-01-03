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Çağatay Özdemir o göreve getirildi

2 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2020/2 sayılı karar uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dr. Çağatay Özdemir, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atandı.
 03 Ocak 2020 09:25
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Çağatay Özdemir o göreve getirildi

Doktora tezini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Özdemir, strateji çalışmaları, kamu diplomasisi ve Türk dış Politikası üzerine dersler verdi.

Amerikan Grand Stratejisi: Obama'nın Ortadoğu Mirası adlı kitabı kaleme aldı.

2018 yılından beri İletişim Başkanlığında görev alan Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Memurlar.Net
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