Çağatay Özdemir o göreve getirildi
2 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2020/2 sayılı karar uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dr. Çağatay Özdemir, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atandı.
|03 Ocak 2020 09:25
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Doktora tezini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Özdemir, strateji çalışmaları, kamu diplomasisi ve Türk dış Politikası üzerine dersler verdi.
Amerikan Grand Stratejisi: Obama'nın Ortadoğu Mirası adlı kitabı kaleme aldı.
2018 yılından beri İletişim Başkanlığında görev alan Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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