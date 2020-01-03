1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve kıyı kesimlerde bugün sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
 03 Ocak 2020 09:30
Yazdır
Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve kıyı kesimlerde bugün sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Mersin'in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dövme yaptırma yaşı 14'e indi
03 Ocak 2020 09:05		 Başkente şehit ateşi düştü
03 Ocak 2020 07:05
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
03 Ocak 2020 06:30		 İstanbul'a şehit ateşi düştü
03 Ocak 2020 05:05
Ev yapımı konserve hastanelik etti: 6 kişi yoğun bakımda
02 Ocak 2020 23:46		 Kadın girişimciler atölye kurdu 45 kişiyi istihdam etti
02 Ocak 2020 22:53
İŞKUR desteğiyle iş yeri kurma hayaline kavuştu
02 Ocak 2020 22:48		 Sağlıklı yaşlılık için altın değerinde öneriler
02 Ocak 2020 22:43
Şehit askerin Çorum'daki babaevine acı haber ulaştı
02 Ocak 2020 22:28		 Sınavlara kuru yemiş tezgahı başında hazırlanıyor
02 Ocak 2020 21:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Ankara'da tren kazası
Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
Memurlar enflasyona kilitlendi
ABD'nin saldırısı sonrasında altında büyük artış
Kurumlar, istisna kararı çıkmadıkça, bazı alımları bekletmeli!
ABD, İran'ın ünlü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü
Faiz indirimleri piyasadan değil 'Bakan'dan
Torbalı katili cinayetleri 'para' için işlemiş
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 2
gss borcu olanlar bedava sağlık hizmeti alamayacaklar 2
mehmet akif ersoy 1
ab kan grubunun sanıldığı gibi olmaması 2
Melih Germiyan 4
şiir 2
libya'ya asker gönderme tezkeresinin tbmm'den geçmesi 1
Vehim 1
Jean Baptiste Grenouille 2
legolas 1
SON İLANLAR
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam