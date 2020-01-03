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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 03 Ocak 2020 09:34
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,9630 5,9640
Avro 6,6620 6,6630
Sterlin 7,8010 7,8400
ANKARA
ABD Doları 5,9250 5,9850
Avro 6,6100 6,6800
Sterlin 7,7350 7,8850

- Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,9620'den işlem görüyor.

Dün 5,94 - 5,96 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 5,9566'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,6610'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,8195'ten satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,3110, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,1170 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 96,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından hızlı bir şekilde arttığını belirtti.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında Almanya'da işsizlik ve TÜFE, ABD'de inşaat harcamaları, ISM imalat sanayi endeksi verileri ile ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750'nin direnç, 5,9350'nin destek konumunda olacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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