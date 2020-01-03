Fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor: 1.75 TL olacak
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan maliyetler nedeniyle bu ay şehirlere göre ekmeğe yüzde 12-20 zam yapmayı planladıklarını ifade etti
|03 Ocak 2020 09:37
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Türkiye'deki büyük bir kesim için olmazsa olmaz; ekmek.
Sabah, akşam, öğlen 3 öğün tüketilen ekmek adeta sofraların assolisti.
Fırıncılar ekmeğe zam yapmayı planlıyor.
YÜZDE 15-20
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan maliyetler nedeniyle bu ay şehirlere göre ekmeğe yüzde 12-20 zam yapmayı planladıklarını ifade etti.
İSTANBUL'DA 1.75 OLACAK
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise; İstanbul'da ekmek fiyatlarının 1.75 TL olmasını gerektiğini talep edeceklerini söyledi.
Ankara'da 1,25 TL olan ekmek fiyatı geçtiğimiz günlerde 1,50 TL olmuştu.
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