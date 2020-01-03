1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor: 1.75 TL olacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan maliyetler nedeniyle bu ay şehirlere göre ekmeğe yüzde 12-20 zam yapmayı planladıklarını ifade etti
 03 Ocak 2020 09:37
Yazdır
Fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor: 1.75 TL olacak

Türkiye'deki büyük bir kesim için olmazsa olmaz; ekmek.

Sabah, akşam, öğlen 3 öğün tüketilen ekmek adeta sofraların assolisti.

Fırıncılar ekmeğe zam yapmayı planlıyor.

YÜZDE 15-20

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan maliyetler nedeniyle bu ay şehirlere göre ekmeğe yüzde 12-20 zam yapmayı planladıklarını ifade etti.

İSTANBUL'DA 1.75 OLACAK

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise; İstanbul'da ekmek fiyatlarının 1.75 TL olmasını gerektiğini talep edeceklerini söyledi.

Ankara'da 1,25 TL olan ekmek fiyatı geçtiğimiz günlerde 1,50 TL olmuştu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Memurlar enflasyona kilitlendi
03 Ocak 2020 07:30		 Bakan Yardımcısı, 'Poşet ücretine zam olmayacak' dedi
02 Ocak 2020 10:39
Bir ilimizde toplu taşımaya zam yapıldı
02 Ocak 2020 10:02		 Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
02 Ocak 2020 08:31
Trafik cezalarına yüzde 22.58 oranında zam geldi
01 Ocak 2020 20:36		 İki köprünün geçiş ücretlerine yüzde 14 zam
01 Ocak 2020 14:32
Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam
01 Ocak 2020 13:41		 İstanbul'da aralık ayında en çok bunların fiyatı arttı
01 Ocak 2020 13:16
Resmi Gazete'de yayımlandı! 159 lira ceza uygulanacak
31 Aralık 2019 20:19		 Muhasebecilerin yeni ücret tarifeleri belirlendi
31 Aralık 2019 19:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Ankara'da tren kazası
Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
Memurlar enflasyona kilitlendi
ABD'nin saldırısı sonrasında altında büyük artış
Kurumlar, istisna kararı çıkmadıkça, bazı alımları bekletmeli!
ABD, İran'ın ünlü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü
Faiz indirimleri piyasadan değil 'Bakan'dan
Torbalı katili cinayetleri 'para' için işlemiş
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankara havaları 1
yahya kemal beyatlı 1
kırıkkale 6
libya'ya asker gönderme tezkeresinin tbmm'den geçmesi 1
ali demir 2
gora 1
murat zorluoğlu'nun fenerbahce tweetleri 1
erkeklerin iç dünyaları 7
beatcoin 1
yargıtay'ın şike davasında usülden bozma kararı vermesi 1
SON İLANLAR
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam