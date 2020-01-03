Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu
|03 Ocak 2020 10:00
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TUİK'in açıkladığı bilgilere göre:
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,84, aylık %0,74 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2019
Yıllık en düşük artış %3,16 ile haberleşme grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,53 ile giyim ve ayakkabı, %7,03 ile eğlence ve kültür ve %9,79 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %43,12 ile alkollü içecekler ve tütün, %14,46 ile eğitim, %13,63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.
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