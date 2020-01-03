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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 azalışla 115.142,77 puandan başladı
 03 Ocak 2020 10:08
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 azalışla 115.142,77 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 789,29 puan ve yüzde 0,68 değer kaybıyla 115.142,77 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,06 ve holding endeksi yüzde 0,47 düşüş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok gerileyen yüzde 2,68 ile bilişim oldu.

Dün alımların güçlenmesi ile yüzde 1,32 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 115.932,05 puandan tamamladı.

Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası piyasalarda risk algısının arttığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

İran tarafından gelen misilleme yapılacağı yönündeki açıklamaların yatırımcıları güvenli liman olarak görülen enstrümanlara yönelttiğini bildiren analistler, bugün ayrıca yurt içinde enflasyon ve yurt dışındaki yoğun veri akışının da takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor.
Anadolu Ajansı
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