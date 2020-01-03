Muğla'da 12'si muvazzaf 13 şüpheliye FETÖ gözaltısı
|03 Ocak 2020 10:09
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Muğla merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütle irtibatlı olduğu iddiasıyla 12 muvazzaf ve TSK'dan ihraç edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Muğla, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Mersin ve Erzurum'da operasyon düzenlendi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütün askeri yapılanmasıyla ilgili daha önce gerçekleştirilen 30 operasyonda 329 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 83'ü tutuklanmıştı. Yakalananlardan çoğu itirafçı olmuştu.
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