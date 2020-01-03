1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli, 2023 tohumculuk hedef üretimini açıkladı

"Türkiye tohumculukta dünyada söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tohumculukta 2023 hedefimiz 2 milyon ton üreterek, 500 milyon dolarlık ihracat yapmak"
 03 Ocak 2020 10:26
Yazdır
Bakan Pakdemirli, 2023 tohumculuk hedef üretimini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tohumculukta dünyada söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Tohumculukta 2023 hedefimiz 2 milyon ton üreterek, 500 milyon dolarlık ihracat yapmak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda yerli tohum üretiminde önemli gelişmeler kaydedildiğini bildirdi.

Tohumda yerli üretimle beraber ihracatın da arttığına işaret eden Pakdemirli, tohumculuk, fidan ve fide sektörüne yönelik yasal düzenlemeler ve bu sektörlerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri sayesinde sertifikalı tohumluk üretiminde 7 kat, sertifikalı tohumluk ihracatında da 8 kat artış yaşandığı bilgisini verdi.

Pakdemirli, tohumculuktaki hedeflere ilişkin, "Türkiye tohumculukta dünyada söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tohumculukta 2023 hedefimiz 2 milyon ton üreterek, 500 milyon dolarlık ihracat yapmak. Bu hedefe ulaşamamamız için hiçbir neden yok. Türkiye bu hedeflerine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Tohum konusunda Türkiye'nin net ihracatçı olduğuna dikkati çeken Bakan Pakdemirli, 2018 verilerine göre 110 bin ton civarında tohum ihracatı, 40 bin ton civarında ithalat yapıldığını, 2019'un ilk 6 ayında ise 52 bin ton tohum ihraç edilerek 135 milyon dolar gelir sağlandığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mobilyadaki KDV indirimi vatandaşı ve esnafı sevindirdi
03 Ocak 2020 11:54		 Banka, ticari kredideki 'limit tahsis ücretini' geri ödeyecek
03 Ocak 2020 11:51
TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuruları sonuçlandı
03 Ocak 2020 11:36		 Milli savaş uçağının altyapısı yükseliyor
03 Ocak 2020 11:22
Faizsiz finans denetimine gelen yeni standartlar Türkiye'ye yatırımcı çekecek
03 Ocak 2020 11:09		 Yumurta ve su ürünlerindeki KDV indirimi üreticileri sevindirdi
03 Ocak 2020 11:08
'2020, sektör açısından canlanma ve yükseliş dönemi olacak'
03 Ocak 2020 11:07		 Karayollarında durum
03 Ocak 2020 09:09
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde talih kuşu işçilere kondu
03 Ocak 2020 08:15		 Kenevir lifinden çorap üretti 6 ülkeye satıyor
02 Ocak 2020 22:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:54 - Mobilyadaki KDV indirimi vatandaşı ve esnafı sevindirdi11:51 - Banka, ticari kredideki 'limit tahsis ücretini' geri ödeyecek11:50 - Sendikal eylem gereğince işe gitmeyen öğretmenin başvurusunda 'çekirdek faaliyet' kararı11:49 - Kendi mahallesindeki evleri işaretleyen zanlı yakalandı11:43 - Çankırı Belediyesi'nden akıllara zarar güvenlik önlemi11:42 - CHP'li Belediye, 25 sözleşmeli personeli işten çıkardı11:36 - TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuruları sonuçlandı11:34 - Dolandırılan eski eşini ikna edemeyince savcılığa başvurdu11:34 - Gökçek'e 'iğrenç bir adamsın' demişti. AYM kararını verdi.11:24 - CHP: Açıklanan enflasyon, mutfaktaki enflasyon ile aynı değil
11:22 - Milli savaş uçağının altyapısı yükseliyor11:16 - Hava Harp Okulu eski öğrencisi 70 sanığa müebbet11:10 - 'Bahis borcu' için banka soydu11:09 - Ankara'da raydan çıkan boş tren hatta yerleştirildi11:09 - Türkiye genelinde geçen yıl 9 bin 477 organ ve doku nakli yapıldı11:09 - Faizsiz finans denetimine gelen yeni standartlar Türkiye'ye yatırımcı çekecek11:08 - Yumurta ve su ürünlerindeki KDV indirimi üreticileri sevindirdi11:07 - '2020, sektör açısından canlanma ve yükseliş dönemi olacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu
3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Ankara'da tren kazası
KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı
Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
Memurlar enflasyona kilitlendi
ABD'nin saldırısı sonrasında altında büyük artış
Fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor: 1.75 TL olacak
Kurumlar, istisna kararı çıkmadıkça, bazı alımları bekletmeli!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
acil arama-The call filmi 2
gss borcu olanlar bedava sağlık hizmeti alamayacaklar 2
Vehim 1
yargıtay'ın şike davasında usülden bozma kararı vermesi 1
mesafeli davranmak 3
othello sendromu 3
günaydın sözlük 1
euroleague'in üst üste 2.kez fenerbahce aleyhine hata açıklaması 2
kakule 3
peynirli muz kızartması 2
SON İLANLAR
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam