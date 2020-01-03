Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan
|03 Ocak 2020 10:59
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Tüketici fiyatları bazında Aralık 2019'da en yüksek fiyat artışı yüzde 30,76 ile patlıcanda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay fiyat artışında patlıcanı yüzde 25,07 ile kuru soğan, yüzde 17,33 ile domates izledi.
Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,8 ile salatalık, yüzde 14,4 ile kabak, yüzde 13,28 ile nar, yüzde 12,4 ile sivri biber, yüzde 9,5 ile mercimek, yüzde 9,34 ile yumurta, yüzde 9,18 ile mandalina, yüzde 9,14 ile kaşar peyniri yer aldı.
- En çok portakal ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,58 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 8,81 ile kivi, yüzde 8,43 ile pırasa, yüzde 6,27 ile erkek kazağı, yüzde 6,09 ile limon, yüzde 5,64 ile beyaz lahana, yüzde 5,04 ile erkek için yünlü kaban, yüzde 4,50 ile kadın için kazak, yüzde 4,41 ile kadın hırkası izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Aralık 2019'da aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler
|
Bir önceki aya göre değişim oranı
|
Patlıcan
|
30,76
|
Kuru soğan
|
25,07
|
Domates
|
17,33
|
Salatalık
|
14,80
|
Kabak
|
14,40
|
Nar
|
13,28
|
Sivri biber
|
12,40
|
Mercimek
|
9,50
|
Yumurta
|
9,34
|
Mandalina
|
9,18
|
Kaşar peyniri
|
9,14
|
Süt
|
8,35
|
Yoğurt
|
8,34
|
Antep fıstığı
|
6,79
|
Ayran
|
6,32
|
Beyaz peynir
|
6,11
|
Tereyağı (kahvaltılık)
|
5,29
|
Tavuk eti
|
3,83
|
Bulgur
|
3,41
|
Elma
|
3,30
Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
|
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler
|
Bir önceki aya göre değişim oranı
|
Havuç
|
-2,57
|
Bulaşık makinesi
|
-2,71
|
Muz
|
-2,81
|
Parfümler
|
-2,84
|
Makyaj malzemeleri
|
-2,92
|
Şehirler arası otobüs ücreti
|
-3,06
|
Takım elbise (erkek için)
|
-3,06
|
Bot (kadın için)
|
-3,08
|
Salça
|
-3,33
|
Ispanak
|
-3,40
|
Erkek mont
|
-3,75
|
Hırka (kadın için)
|
-4,41
|
Kazak (kadın için)
|
-4,50
|
Kaban yünlü (erkek için)
|
-5,04
|
Beyaz lahana
|
-5,64
|
Limon
|
-6,09
|
Kazak (erkek için)
|
-6,27
|
Pırasa
|
-8,43
|
Kivi
|
-8,81
|
Portakal
|
-18,58
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