MİT ve polisin operasyonuyla yakalanan iki PKK'lı terörist tutuklandı

ÇEKECEĞİNİZ KREDİYE GÖRE ÖDEME LİSTESİ Kamu bankaları sıfır konut alımlarında kredi faizi yüzde 0.79'a kadar düşürdü. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın da içinde bulunduğu kamu bankaları, 0,79 faiz oranı ile konut kredisi verecek. İşte, 0,79 konut kredisi faiz oranları ile çekilecek tutara göre ödeme listesi