MİT ve polisin operasyonuyla yakalanan iki PKK'lı terörist tutuklandı
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki kadın terörist tutuklandı.
|03 Ocak 2020 11:02
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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki kadın terörist tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan 'Sema Farkin' kod adlı G.M. ve 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensupları yakalanarak ülkemize getirilmişti.
İki örgüt mensubu, hazırlanan tahkikat evrakıyla 2 Ocak'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır."
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