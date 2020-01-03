Ankara'da raydan çıkan boş tren hatta yerleştirildi
Ankara Garı'ndan bakım için atölyeye giderken raydan çıkan boş trenin lokomotifi ve jeneratör vagonu hatta yerleştirildi
|03 Ocak 2020 11:09
|Yazdır
Ankara Garı'ndan bakım için atölyeye giderken raydan çıkan boş trenin lokomotifi ve jeneratör vagonu hatta yerleştirildi.
Bakım için Marşandiz'deki atölyeye giden makinist Mehmet G. ve Şahin B. yönetimindeki boş trenin lokomotifi ve jeneratör vagonunun raydan çıkması sonucu kapanan demir yolu hattının açılması için çalışmalar sürüyor.
TCDD ekipleri, jeneratör vagonu ve lokomotifi vinç yardımıyla raylara yerleştirdi.
Hasar gören rayların onarımı için çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, hattın kısa süre içinde açılacağını bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çankırı Belediyesi'nden akıllara zarar güvenlik önlemi
03 Ocak 2020 11:43
|CHP'li Belediye, 25 sözleşmeli personeli işten çıkardı
03 Ocak 2020 11:42
|İDO, yarıyıl tatilinde 89 ek seferle hizmet verecek
03 Ocak 2020 10:55
|MEB kendi eğitimine 3 ayrı raporla zayıf karne verdi
03 Ocak 2020 10:47
|Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz süresi sona erdi
02 Ocak 2020 20:27
|Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı
02 Ocak 2020 20:22
|Ankara Büyükşehirden kira gelirlerine sıkı takip
02 Ocak 2020 19:07
|Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi
02 Ocak 2020 17:25
|Bir Üniversite de öğretim görevlisi ilanına 'dalıcılık belgesi' şartı koydu
02 Ocak 2020 16:54
|'Birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı' haberine açıklama
02 Ocak 2020 16:48