Türkiye genelinde geçen yıl 9 bin 477 organ ve doku nakli yapıldı

- Türkiye'de geçen yıl 9 bin 477 organ ve doku nakli gerçekleştirildi, böbrek ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığı Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 22 bin 921 kişi böbrek, 2 bin 256 kişi karaciğer, 1553 kişi kornea, 1164 kişi kalp, 298 kişi pankreas, 1164 kişi kalp nakli bekliyor.

Yaklaşık 30 bin hastanın nakil beklediği Türkiye'de geçen yıl 9 bin 477 kişiye nakil yapıldı.

Operasyonlarda 3 bin 851 vaka ile böbrek ilk sırada yer aldı. 3 bin 730 kornea, 1776 karaciğer, 84 kalp, 33 akciğer ve 3 de pankreas nakledildiği belirtildi.

- "Türkiye ilk sırada"

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ nakli bekleyen hasta sayısının her yıl yaklaşık yüzde 20 civarında arttığını belirtti.

Hastaların yüzde 10'undan fazlasının organ beklerken hayatını kaybettiğini dile getiren Kahveci, beyin ölümü vakalarından organ bağışının yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Geçen yıl 2 bin 294 beyin ölümü bildiriminden 619'unda organ bağışında bulunulduğunu ifade eden Kahveci, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı, organ bağışı ve organ naklinde yetkili otoritedir. Bunun yanında gönüllü kuruluşlar da organ bağışının artması için çalışıyor. Daha fazla organ bağışına ihtiyacımız var. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerek. Geçen yıl 9 binin üzerinde hastaya organ ve doku nakli yapıldığını görüyoruz. Bu yüksek bir rakam. Avrupa bölgesinde en fazla organ nakli yapan ülke Türkiye. Avrupa ile karşılaştırdığımız da ölüden organ bağışında gerideyiz ancak canlı vericiden böbrek ve karaciğer naklinde lider ülkeyiz."