Faizsiz finans denetimine gelen yeni standartlar Türkiye'ye yatırımcı çekecek

- Abaküs Bağımsız Denetim AŞ kurucu ortağı Doğuş Bektaş, Türkiye'de faizsiz finans denetiminde uluslararası standartların uygulanmaya başlanmasıyla ülkeye 2020'de bu alanda daha fazla yatırımcı çekilebileceğini ifade etti.

Bektaş, AA muhabirine, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren faizsiz finans denetim standartlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin finansal denetimde ABD'deki Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'nun (IFAC) standartlarına yüzde 100 uyum sağlayan ender ülkelerden olduğunu aktaran Bektaş, her türlü finansal denetimin bu standartlara göre belirlendiğini söyledi.

Bektaş, dünyada faizsiz enstrümanların da denetlenmesi amacıyla oluşturulan uluslararası standartlar olduğuna dikkati çekerek, "Bu işlemlerin sukuk kurallarına göre olup olmadığı ise Bahreyn'deki İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yapılıyor. IFAC finansal denetimde bir çatı kuruluşken, AAOIFI da faizsiz finansal denetim için bir çatı kuruluş." dedi.

Faizsiz sistemin merkezi Londra'da da bu denetimlerin yapıldığına işaret eden Bektaş, Türkiye'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun (KGK) AAOIFI standartlarını uygulamaya başladığını hatırlattı.

Doğuş Bektaş, bu alanda uygulanacak uluslararası standartların Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara güven vereceğini belirterek, "Faizsiz finansa yatırım yapmak isteyen fon sahipleri böyle bir denetimi zorunlu koşuyor. Kararın aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla paranın sahibinin de dertleri giderilmiş oldu. Bu devrim niteliğinde bir karar. Daha önce uluslararası bir standart olmadığı için Türkiye'de sukuk işlemlerinde işlem hacmi düşüktü." değerlendirmesinde bulundu.

- "Faizsiz finansın aktif tutarının 2020'de 3,2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor"

Faizsiz finansın 2,3 trilyon dolarlık bir aktifi yönetmekte olduğunu ifade eden Bektaş, "Bugün 92 ülkede, 350'den fazla kuruluş ile bankacılık, tekafül, sukuk ve İslami fon yönetimi hizmeti veriyor. Faizsiz finansın aktif tutarının 2020'de 3,2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Bektaş, "Yeni düzenlemeyle işlem hacminin artmasını bekliyoruz. Türkiye böylece 2020'de bu alanda daha fazla yatırımcı çekilebilecek." diye konuştu.

Finansal tablo denetimine ek olarak İslami finansta fiziki bir malın alınıp satılmasının esas olduğuna dikkati çeken Bektaş, yeni uygulamayla bu süreç ve sonrasında paranın ödeme şekline kadar her adımın kontrol edilip, işlemin kriterlere uygun olup olmadığının denetleneceğini anlattı.

- "Türkiye muhtemel faizsiz finans merkezi olma yolunda adımlar atıyor"

Bektaş, başlıca faizsiz finans merkezlerinin Malezya eksenli Güneydoğu Asya, Körfez Bölgesi (Gulf Cooperation Council) ve Londra olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, Pakistan ve Nijerya muhtemel yeni faizsiz finans merkezleri olma yolunda adımlar atıyor. İslam Kalkınma Bankası'nın yaptığı bir çalışmada, faizsiz finans uygulayıcısı olan ülkeler değişik kriterlerde incelenerek başarı sıralamasına tabi tutulmuştur. Bu gelişim skalasına göre faizsiz finans alanında en büyük gelişmeyi gösteren ülkeler Malezya, Bahreyn ve Umman olarak gözükmektedir. Türkiye bu adımlarla çalışmalarını hızlandırmış gözüküyor."