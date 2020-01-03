Hava Harp Okulu eski öğrencisi 70 sanığa müebbet
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
|03 Ocak 2020 11:16
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