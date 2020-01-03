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Milli savaş uçağının altyapısı yükseliyor

TUSAŞ, başta Milli Muharip Uçak olmak üzere yürüttüğü projelerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla kapsamlı altyapı yatırımı yapıyor
 03 Ocak 2020 11:22
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Milli savaş uçağının altyapısı yükseliyor

- Türkiye'nin gündemindeki uçak ve helikopter projelerinin hayata geçirileceği yüksek teknolojili altyapıyı kurmak için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, şirketin ana yüklenici olduğu uçak ve helikopter projelerini gerçekleştirebilmek için nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu ihtiyacı karşılamak için 3 yılda 2 bin 500 mühendis aldıklarını belirten Kotil, "Bunun yanında yazılımlara, bilgisayarlara, güçlü bir teknolojiye ihtiyacınız var. Türkiye'deki 2 büyük makine bizde. Her birinde 10 bin çekirdek var." dedi.

Projelerin zamanında yapılabilmesi, siparişlerin vaktinde yetişmesi için modern tesislere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kotil, şöyle konuştu:

"Yapımı süren ve Milli Muharip Uçak'ın (MMU) kompozitinin üretileceği tesis, bunun da ötesinde Airbus ve Boeing'in işleriyle dolu. Burası 95 bin metrekare. Dünyada tek çatı altındaki 4 büyükten bir tanesi. Son yapıldığı için de en modern ve iyisi olacak. MMU için yaptığımız yıldırım testi alanı, rüzgar tünelleri var. Tesis, laboratuvar, test imkanı, bilgisayar, yazılım, mühendis olmadan hiçbir şey olmaz. TUSAŞ yapabilirliği tamamlamış durumda. F35'in orta gövdesini yapıyoruz. Bu yeterince kritik bir parça. Yapabilirlik konusunda sorunumuz yok. Tasarlayıp, test edip, uçurmak gerekiyor. Modern binaları onun için görüyorsunuz."

- "Burada 2020-2021 neşeli geçecek"

Şirketin 3 yılda ortalama yüzde 21 büyüdüğü ve ciroda da 2 katına çıktıklarını bildiren Kotil, "2028'de burası 10 milyar dolar ciro yapacak ve 20 bin çalışanımız olacak. 5 bin 200 kişiyle başlamıştık, şu anda 10 bin kişi olduk. Kişi başına gelirimiz düşmedi, sağlıklı şekilde büyüyoruz. Büyümeye devam." diye konuştu.

Devam eden altyapı yatırımlarının devreye alınmasına ilişkin de bilgi veren Kotil, şunları kaydetti:

"Kompozit tesisimiz 1, rüzgar tünelimiz 2 yılda devreye girer. Burası dünyadaki sayılı tünellerden biri olacak. Çünkü MMU'yu yapınca denemeniz gerekiyor, yıldırım testleri, diğer testler. MMU'nun binası 1 yılda biter. 2 bin 500 mühendisin çalışacağı tek bina. 'Top secret/çok gizli' bir proje. Burada 2020-2021 neşeli geçecek."
Anadolu Ajansı
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