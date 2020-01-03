CHP: Açıklanan enflasyon, mutfaktaki enflasyon ile aynı değil
|03 Ocak 2020 11:24
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Yıl boyunca gıdadan ulaşıma, elektrikten doğal gaza onca zam gelmişken açıklanan yüzde 11,84 enflasyon ile halkın mutfağındaki enflasyon oranları birbirini tutmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Ağbaba, yazılı açıklamasında, son bir yılda her türlü müdahaleye ve manipülasyona rağmen enflasyon oranının bu yılın son ayını yine çift haneyle kapattığını belirtti.
Açıklanan oranın, çalışanların, emeklilerin, asgari ücretlilerin gerçek enflasyonunu değil, sadece iktidarın isteğini yansıttığını ifade eden Ağbaba, "TÜİK verilerini manipüle edenler, ülkede ısrarlı bir şekilde ekonomik kriz yokmuş gibi hissettirenler dahi gerçek enflasyon oranlarının bu olmadığını kendileri de oldukça iyi biliyor. En nihayetinde açığa çıkan sonuç halkın enflasyonu değil damat Bakanın kendi enflasyonudur." görüşünü savundu.
Veli Ağbaba, açıklanan son enflasyon verilerine göre memur ve emekli maaş zamlarının da belli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ve böylece memur ve emeklilerimiz yine yoksulluk sınırı altında yeni yılda da yaşamaya mahkum edildi. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve yüzde 1,33 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5,33 zam alacak. Bu durumda en düşük memur 3 bin 600 lira ve en düşük memur emekli maaşı ise 2 bin 564 lira civarında olacağı kesinleşti. Yani gerçek enflasyon verileri açıklanmış olsa idi memurlarımız ve memur emeklilerimiz belirlenen orandan daha yüksek maaş almaya hak kazanacaktı. Yıl boyunca gıdadan ulaşıma, elektrikten doğal gaza onca zam gelmişken açıklanan yüzde 11,84 enflasyon ile halkın mutfağındaki enflasyon oranları birbirini tutmamaktadır. Bir yılda onca müdahale neticesinde TÜİK, açıkladığı veriler ile istatistik kurumu olmaktan çok halkı oyalama ve inandırma kurumu olarak ön plana çıkmıştır."
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