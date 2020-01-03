Dolandırılan eski eşini ikna edemeyince savcılığa başvurdu

- İngiltere'de yaşlı bir kadından kendisine milyonlarca dolar miras kaldığı ve bu mirası alabilmek için vergiler ve avukatlık ücreti ödemesi gerektiği söylenerek 500 bin lirası alınan eski eşini dolandırıldığına ikna edemeyen Mehmet A, eski eşini bu durumdan kurtarmak için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Mehmet A, dilekçesinde mağdur Fatma E. ile 22 yıl evli kaldıklarını ve bu evlilikten bir çocuklarını olduğunu anlattı.

Dilekçesinde, Fatma E'nin evli oldukları süreçte iyi bir eş, anne ve saygı duyulan bir kişi olduğunu belirten Mehmet A, 2017 yılında özel nedenlerle ayrıldıkları eşinin daha sonra çevresine ödeyemeyeceği miktarda borçlandığını kaydetti.

Çocuğunun annesinin zarar görmesini istemediği için eski eşinin borçlanma nedenini araştırdığını dilekçesinde anlatan Mehmet A, "2018 yılı Haziran ayında Fatma E. beni arayarak, zor durumda olduğunu, alacaklılarının ikamet ettiği evinin kapısına geldiklerini söyledi ve bir miktar borç para istedi. İstediği miktarda tasarrufum olmadığından, bankadan kredi çekerek acil borçlarını ödemesine yardımcı oldum. Banka kredi son taksini de kasım ayında emekli maaşımla ödedim." ifadelerini kullandı.

Mehmet A. dilekçesinde şu bilgileri verdi:

"Fatma E. ile yaptığım yüz yüze görüşmeler ve SMS üzerinden yaptığımız yazışmalardan, 'İngiltere'de yaşlı bir kadının milyonlarca Amerikan doları mirasını kendisine bıraktığını, bu mirası alabilmek için vergiler ve avukatlık ücretleri ödediğini' söyledi. Kendisinin İngiltere ve başka yabancı ülkelerde akrabası ve yakını olmadığını biliyordum. Detaylı araştırmalarım sonucu, internet üzerinden Facebook ve WhatsApp yazışmalarıyla iletişim kurduğu uluslararası dolandırıcıların ağına düştüğü ve kandırılarak dolandırıldığı kanısına vardım. Fatma E'ye dolandırıldığını ve mağdur edildiğini açıkladım. Kendisinin ve yakınlarının mağduriyetinin yasal yollara başvurularak çözülmesini, suçluların cezalandırılması gerektiğini söyleyip ikna etmeye çalıştım. Ancak, tüm gayretlerime rağmen çok zengin olacağını, aldığı borçları ödeyeceğini söyleyerek yasal başvuru isteğimi geri çevirdi."

Mehmet A, eski eşinin evini dahi satıp parasını dolandırıcılara verdiğine dikkati çektiği dilekçesinde, Fatma E'nin bu kişilere toplam 500 bin lira kaptırdığını belirtti.

Dilekçesinde, Fatma E'yi dolandıran ve dolandırmaya devam eden kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep eden Mehmet A. eski eşinin bu ağdan kurtarılarak mağdur olmasının önlenmesini istedi.

Suç duyurusu dilekçesini işleme alan savcılığın soruşturması devam ediyor.