Çankırı Belediyesi'nden akıllara zarar güvenlik önlemi
|03 Ocak 2020 11:43
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- Çankırı kent merkezinde bulunan Tren Kütüphanenin yeri değiştirildi. Vinçle kaldırılan trenin etrafında alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Çankırı Belediyesi tarafından yapımı devam eden TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi projesi kapsamında İstasyon Kavşağı'ndaki tarihi Tren Kütüphane yerinden sökülerek yeni yerine monte çalışmaları başladı.
30 Mart 2016 tarihinde açılışı yapılan kütüphane bulunduğu İstasyon Kavşağı İstiklal Yolu Parkı'ndan sökülerek yeni yapılacak park alanına taşınıyor. Sabah saatlerinde başlatılan alandaki işlemler tamamlandı. Yapılan taşıma işlemleri esnasında iş makineleri Çankırı-Ankara yolunu tek taraflı olarak trafiğe kapattı. Yapılan taşıma esnasında alınan güvenlik tedbirleri ise görenleri şaşırttı. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında zabıta ekipleri İstiklal Yolu Parkı tabelası ile kaldırım üzerini çekilen şeritlerle tek taraflı olarak kapattı. Trafiğe tek taraflı olarak kapatılan yolda şeridin arka tarafında bulunan kaldırımdan vatandaşların geçmesi dikkatlerden kaçmadı.
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