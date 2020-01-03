Banka, ticari kredideki 'limit tahsis ücretini' geri ödeyecek

- Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, kentte berber dükkanı bulunan Ersin Yılmaz'dan, çektiği ticari krediye ilişkin bankanın yaptığı "limit tahsis ücreti" kesintisinin ticari temerrüt faiziyle geri ödenmesine karar verdi.

Kültür Mahallesi'nde berber dükkanı bulunan Ersin Yılmaz, 2013 yılında dükkanını daha modern hale getirmek ve geliştirmek için bir bankadan 125 bin liralık ticari kredi çekti.

Krediyi çektiği dönemde, bin 500 lira dosya masrafı, 650 lira ekspertiz masrafı ve 250 lira ipotek ücreti ödeyen Yılmaz'dan belirli dönemlerde de hesap işlem ücreti adı altında kesintiler yapıldı.

Yılmaz, krediyi ödemeye devam ederken 2018 yılının nisan ayında bankadaki hesabından "limit tahsis ücreti" adı altında 787 lira 50 kuruş kesinti yapıldığını fark etti.

Bu kesintinin nedenini öğrenmek için banka şubesiyle iletişime geçen Yılmaz, hem şubeden hem de bankanın müşteri hizmetlerinden kendisine yeterli bilgi verilmemesi üzerine bankaya dava açtı.

Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, Yılmaz'dan kredinin çekildiği 2013 yılında dosya masrafı, ekspertiz masrafı ve ipotek ücreti adları altında 2 bin 400 lira kesinti yapıldığına işaret edilerek, aradan 5 yıllık bir süre geçmesinden sonra banka tarafından limit tahsis ücreti adı altında 787 lira 50 kuruş tutarında yeni bir kesintinin yapıldığı ve yapılan bu kesintiye ilişkin taraflar arasında düzenlenen sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme, Yılmaz'dan haksız olarak kesilen 787 lira 50 kuruşun dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle davalıya geri ödenmesine hükmetti.

- "Emsal olacağı kanaatindeyiz"

Yılmaz'ın avukatı Ahmet Fırat Burkucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticari kredilerde daha önce böyle bir geri ödeme kararı verilmediğini vurgulayarak, tüketici kredilerinde mahkemelerin tüketici lehine karar verdiğini, ticari kredilerde ise mahkemeler arası farklı görüşler bulunduğunu kaydetti.

Müvekkilinin 2013 yılında çektiği krediyle ilgili 5 yıl sonra limit tahsis ücreti adı altında yapılan kesintinin haksız ve hukuksuz olduğuna değinen Burkucu, "Kredi çekildiği tarihten 5 yıl sonra hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir şekilde müvekkille bir istişare yapmadan kesilen ücretin iadesi söz konusu. Bu yüzden biz bu kesintinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Diğer ticari krediler açısından da emsal olacağı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Burkucu, bankaların, kredi değerlendirme ücreti, kredi tahsis ücreti, limit tahsis ücreti gibi değişik adlar altında müşterilerinden kesintiler yapabildiğine de işaret etti.

Ersin Yılmaz da söz konusu kesintinin banka tarafından hiçbir açıklama ve bilgilendirme yapılmadan gerçekleştiğini belirtti.

Kazandığı davaya istinaden bankanın parasını faiziyle kendisine iade edeceğini aktaran Yılmaz, "Geri alacağım para hiç umurumda değil. Parayı herhangi bir yere de bağışlayabilirim ama bankaya kalmaması güzel bir şey. Bence özellikle esnaftan ticari kredi kullananların bunun arkasına gitmelerini isterim." diye konuştu.