Mobilyadaki KDV indirimi vatandaşı ve esnafı sevindirdi
|03 Ocak 2020 11:54
|Yazdır
Mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den 8'e indirilmesi Tekirdağ ve Edirne'de vatandaşı ve esnafta sevinçle karşılandı.
Vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi açıklamasını memnuniyetle karşıladı.
Vatandaşlardan Hasan Bedel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, indirim dolayısıyla Bakan Albayrak'a teşekkür ederek, "KDV indiriminin yapılması çok güzel oldu. Özellikle yeni evlenecek çiftlerimiz için bu indirim çok anlamlı olacak. Bu durum piyasanın da hareketlenmesini sağlayacaktır." dedi.
Bahadır Çağlar ise indirim haberlerinin her zaman vatandaşı sevindirdiğini ifade etti. Çağlar, "Farklı sektörlerde de indirim bekliyoruz. Piyasalar hareketlenecektir. Özellikle yazın düğünler öncesi daha fazla alışveriş yapılacaktır. Keşke ben evlenirken de böyle bir indirim olsaydı." ifadelerini kullandı.
Tekirdağ'da mobilyacı Bilgin Çamoğulları da KDV indiriminin satışları artıracağını dile getirdi.
Bu indirimin kalıcı olmasını beklediklerini vurgulayan Çamoğulları, şöyle konuştu:
"2019'un 9'uncu ayına kadar indirim vardı. İndirim bittikten sonra fiyatlar yükselişe geçmişti. KDV'den dolayı fiyatlar yükselmişti. Sektörde yıl başından sonra yeni zamlar bekleniyordu. Bizler de fiyat değişikliği yaparken KDV indirimi haberinin gelmesi çok iyi oldu. Düğün alışverişi yapacaklar için bu indirim çok iyi oldu. İnşallah indirimler beyaz eşyada da olur. Bu uygulama insanları rahatlatacaktır. Kalıcı olmasını istiyoruz."
- Edirne
Edirne'de 35 yıldır mobilyacılık yaptığını belirten mobilya mağazası sahibi Gökalp Gökçe, "Bu indirim bizi moral olarak çok etkiledi. Tüketicide de büyük kabul görecektir. İşlerimizde büyük artışlar bekliyoruz. Özellikle yazın evlenecek olanlar mobilyalarını kış aylarında seçmeye ve satın almaya başlıyorlar. Onlar için çok avantajlı olacak. Mevsim itibarıyla işler biraz durgun ama KDV indirimi işlerimizi hareketlendirecek." diye konuştu.
İşlerinin iyi olduğuna işaret eden mobilyacı Sami Karacı da bu indirimle daha da hareketlenme beklediklerini söyledi.
İki ay sonra düğün sezonunun başlayacağını anımsatan Karacı, "Düğün sezonundan önce böyle bir indirimin yapılması işlerimizi hareketlendirecektir. Örneğin bir oturma grubu 5-10 bin lira arasında değişiyor. Bu indirimle fiyatlarda 500-1000 lira düşüş yaşanacağını, bunun da halkımıza olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesi yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
03 Ocak 2020 12:50
|Bakan Pekcan, 2019 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı
03 Ocak 2020 12:38
|TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi
03 Ocak 2020 12:08
|Banka, ticari kredideki 'limit tahsis ücretini' geri ödeyecek
03 Ocak 2020 11:51
|TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuruları sonuçlandı
03 Ocak 2020 11:36
|Milli savaş uçağının altyapısı yükseliyor
03 Ocak 2020 11:22
|Faizsiz finans denetimine gelen yeni standartlar Türkiye'ye yatırımcı çekecek
03 Ocak 2020 11:09
|Yumurta ve su ürünlerindeki KDV indirimi üreticileri sevindirdi
03 Ocak 2020 11:08
|'2020, sektör açısından canlanma ve yükseliş dönemi olacak'
03 Ocak 2020 11:07
|Bakan Pakdemirli, 2023 tohumculuk hedef üretimini açıkladı
03 Ocak 2020 10:26