1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK'nın, kırmızı listeyle aranan, istihbaratçısı öldürüldü

MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.
 03 Ocak 2020 12:02
Yazdır
PKK'nın, kırmızı listeyle aranan, istihbaratçısı öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2019 Kasım ayının ilk haftasında Sincar Hanesor'da düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu, "kırmızı" kategoride aranan 1968 doğumlu Metin Arslan olduğu öğrenildi.

Terör örgütüne 1994'de katılan Arslan'ın, 2004-2007 döneminde "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'a bağlı olarak faaliyet gösterdiği, 2007'de Irak'ın kuzeyindeki Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye'ye yönelik birçok eylem emri verdiği belirtildi.

Arslan'ın, 2012'de YPG Dış İstihbarat Sorumlusu, 2015'te YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok dağındaki karargahının sözde komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye'nin Karaçok'a 2017'de düzenlediği hava harekatında yaralandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 123'üncü gününde
03 Ocak 2020 13:04		 Hava Harp Okulu eski öğrencisi 70 sanığa müebbet
03 Ocak 2020 11:16
MİT ve polisin operasyonuyla yakalanan iki PKK'lı terörist tutuklandı
03 Ocak 2020 11:02		 Muğla'da 12'si muvazzaf 13 şüpheliye FETÖ gözaltısı
03 Ocak 2020 10:09
Haftanin'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu
02 Ocak 2020 19:36		 Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
02 Ocak 2020 18:20
Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi
02 Ocak 2020 18:10		 Bakanlık duyurdu! 3 terörist sınır dışı edildi
02 Ocak 2020 17:58
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 122'nci gününde
02 Ocak 2020 14:49		 Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davasında karar yarın
02 Ocak 2020 14:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:48 - Deniz 30 metre çekildi, ilk kez görenler paniğe kapıldı13:41 - Polis engellinin esaretine son verdi13:37 - Belediyeden şaşırtan uygulama: Ayak bastı parası13:33 - Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti13:31 - TES-İŞ'den kapatılan termik santrallere ilişkin açıklama13:26 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:23 - Bu sene hac fiyatları 26 bin liradan başlayacak13:05 - Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'takvim' açıklaması:13:04 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 123'üncü gününde13:04 - CHP'den ÖSYM sınavları için araştırma istemi
13:00 - 300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri12:50 - Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması12:38 - Bakan Pekcan, 2019 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı12:37 - Çeyrek altın ne kadar?12:35 - İdlib'den Türkiye sınırına 44 bin sivil daha göç etti12:31 - Cemile nine 86 yıl sonra kimliğine kavuştu12:22 - Nissan CEO'sunu kaçıran şüpheliler adliyeye çıkarıldı12:08 - TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu
KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı
3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Ankara'da tren kazası
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
Memurlar enflasyona kilitlendi
ABD'nin saldırısı sonrasında altında büyük artış
Fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor: 1.75 TL olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehmet akif ersoy 1
visal 1
Melih Germiyan 4
Saklambaç filmi 1
konuşulduğu kadar iyi olmayan 3
2020 7
ahilik sandığı uygulaması 1
legolas 1
tachiyomi 2
euroleague'in üst üste 2.kez fenerbahce aleyhine hata açıklaması 2
SON İLANLAR
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam