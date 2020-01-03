TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi
|03 Ocak 2020 12:08
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-Arşiv fatura uygulamasının, esnafın tamamı internet ve diğer teknolojik altyapıyı tamamlayıncaya kadar ertelenmesi gerektiğini ifade etti.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada 1 Ocak'ta yürürlüğe giren uygulamanın esnafa büyük yük getirdiğini savundu.
Esnafın uygulama için gerekli altyapıya sahip olmadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren bakkal, manav, kasap gibi esnafımız yakınındaki bir iş yerine, örneğin bir lokantaya toplu satış yaparsa ve 5 bin liranın üzerinde fatura kesecekse bunu elektronik ortamda yapması gerekiyor. e-Arşiv fatura uygulaması, bütün esnaf internet ve diğer teknolojik altyapıyı tamamlayıncaya kadar ertelenmeli."
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