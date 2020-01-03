Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 297,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.978,00 lira oldu.
|03 Ocak 2020 12:37
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 297,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.978,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|292,70
|292,90
|297,00
|297,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.929,00
|1.950,00
|1.957,00
|1.978,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|267,00
|271,00
|271,00
|275,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.885,00
|1.905,00
|1.913,00
|1.933,00
|Yarım Ziynet
|943,00
|953,00
|957,00
|967,00
|Çeyrek Ziynet
|471,00
|476,00
|478,00
|483,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
03 Ocak 2020 13:26
|Gram altın 296 lira seviyelerinde
03 Ocak 2020 11:06
|Borsa güne düşüşle başladı
03 Ocak 2020 10:08
|Dolar güne yükselişle başladı
03 Ocak 2020 09:34
|ABD'nin saldırısı sonrasında altında büyük artış
03 Ocak 2020 08:11
|Altın ve petrol yeni yıla yükselişle başladı
02 Ocak 2020 22:23
|Borsa 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
02 Ocak 2020 18:36
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
02 Ocak 2020 17:50
|Altının kilogramı 291 bin 600 liraya yükseldi
02 Ocak 2020 17:45
|Altın euroyu üçe katladı!
02 Ocak 2020 17:40