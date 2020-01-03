Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
|03 Ocak 2020 12:50
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen yıl için belirlenen yüzde 12'nin altında enflasyon hedefinin yakalandığını, 2020'de de enflasyonla mücadelenin ana gündem maddelerinden biri olacağını belirtti.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılı enflasyon ve ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Enflasyonda 2019'u hedefledikleri yüzde 12'nin altında kapattıklarını vurgulayan Albayrak, "2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
- İhracata ve katma değerli üretime destek sürecek
Geçen yıl ihracatın yüzde 2,04 artışla 180,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğine ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığına işaret eden Berat Albayrak, bu başarıda emeği geçenleri kutlayarak şunları kaydetti:
"İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."
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