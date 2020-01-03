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CHP'den ÖSYM sınavları için araştırma istemi

CHP, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda soruların çalınmasına ilişkin siyasi sorumluların tespit edilmesi ve mağdur olan öğrencilerin sorunlarının giderilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi
 03 Ocak 2020 13:04
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CHP'den ÖSYM sınavları için araştırma istemi

CHP, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda soruların çalınmasına ilişkin siyasi sorumluların tespit edilmesi ve mağdur olan öğrencilerin sorunlarının giderilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında düzenlenen sınavlarda soruların sızdırılmasına ilişkin bilirkişi raporunda, önemli bilgi ve bulgular yer aldığı belirtildi.

Raporda, söz konusu yıllarda kurum tarafından düzenlenen sınav sorularının, soru havuzundan çekilip matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan programlarla arka plana kaydedildiğinin belirtildiği vurgulandı.

Raporda, bilgisayarların arka planına yüklenen soruların, kurumda görevli örgüt mensupları tarafından FETÖ'nün ÖSYM'den sorumlu imamı olduğu belirtilen Bekir Şimşek'e ulaştırıldığı, soruların Şimşek vasıtasıyla örgüt mensuplarına dağıtıldığı, soruşturmaların başlatılmasıyla örgüt mensuplarının ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attığı, buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğu vurgulandığı ifadelerine yer verildi.

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"2010 yılında KPSS'de 300'ü aşkın kişi 120 soruda 120 net yapmış, 2011 yılında yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda ise şifre skandalı olarak tanımlanan olaylar yaşanmış, binlerce gencin geleceği ve hayalleri çalınmıştır. İktidar, herkesin gözü önünde yaşanan bu iddialar hakkında gerekli önlemleri almayarak, bu hırsızlığın en az 5 yıl daha devam etmesine göz yummuştur. 2010-2015 yılları arasında ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, yaşanan bu soru sızdırılma olaylarına ilişkin olarak, siyasi sorumluların belirlenmesi, öğrencilerin mağduriyetlerinin nasıl ve ne şekilde giderilebileceğinin tespit edilmesi ve sınav sisteminin güvenilir bir hale getirilebilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim."
Anadolu Ajansı
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