1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TES-İŞ'den kapatılan termik santrallere ilişkin açıklama

TES-İŞ Genel Başkanı Ersin Akma: Sendika olarak çevrenin korunması temelinde emisyon değerlerini yasal sınırların altında tutarak santrallerin düşük kapasite ile çalışmalarının, gerekli koşulları sağlayarak geçici çalışma belgesi almalarının ve daha sonra gerekli tüm şartları yerine getirerek tam kapasite çalışmalarının mümkün olabileceğine inanıyoruz
 03 Ocak 2020 13:31
Yazdır
TES-İŞ'den kapatılan termik santrallere ilişkin açıklama

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı Ersin Akma, kapatılan termik santrallere ilişkin, "Sendika olarak çevrenin korunması temelinde emisyon değerlerini yasal sınırların altında tutarak santrallerin düşük kapasite ile çalışmalarının, gerekli koşulları sağlayarak geçici çalışma belgesi almalarının ve daha sonra gerekli tüm şartları yerine getirerek tam kapasite çalışmalarının mümkün olabileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akma, yaptığı yazılı açıklamada, Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinin elektrik üretim santrallerine tanıdığı çevre muafiyeti süresinin dolması nedeniyle Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer ve Tunçbilek, Sivas Kangal, Zonguldak Çatalağzı termik santrallerinin faaliyetinin tamamen, Manisa Soma termik santralinin faaliyetinin ise kısmen durdurulduğunu anımsattı.

Mühürlenen termik santrallerdeki işçilerin mağdur edilmemesi için çalışacaklarını ve konuyu takip edeceklerini, santrali işleten şirket yetkililerinin de benzer açıklamalar yaptıklarını vurgulayan Akma, şöyle devam etti:

"Sendika olarak çevrenin korunması temelinde emisyon değerlerini yasal sınırların altında tutarak santrallerin düşük kapasite ile çalışmalarının, gerekli koşulları sağlayarak geçici çalışma belgesi almalarının ve daha sonra gerekli tüm şartları yerine getirerek tam kapasite çalışmalarının mümkün olabileceğine inanıyoruz. Böylece çevrenin korunmasının yanı sıra çalışanların mağdur edilmeyeceği, santrallerin faaliyet dışı kalmaları nedeniyle teçhizatın zarar görmeyeceği bir çözümün bulunması mümkün olacaktır."

Akma, üyelerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 2 Ocak'ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile görüştüklerini belirterek şunları kaydetti:

"İş yerlerinde çalışan işçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için alınması gereken önlemleri görüştük. Binlerce işçinin geçim kaynağı ve birer milli servet olan santrallerin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasının çalışanlar, aileleri ve santrallerdeki teçhizat ve ekipman açısından yaratacağı sıkıntıları dile getirdik. Başka iş yeri ve iş imkanı olmayan bu bölgelerde ekonomilerin olumsuz bir şekilde etkileneceğini, hatta göçlerin yaşanabileceğini anlattık. Kapatılan her bir santralin emisyon değerlerini ve faaliyetlerine devam edebilme koşullarını görüştük ve üyelerimizin iş ve işletme toplu iş sözleşmesinden doğan kazanılmış haklarının korunması talebimizi kendilerine ilettik."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'KDV ve faiz indirimleri büyüme kararlılığının göstergesi'
02 Ocak 2020 15:57		 Hak-İş, Filistin ve Kudüs için de 'meydanlarda'
02 Ocak 2020 11:22
Tarım'da, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılacak
02 Ocak 2020 10:02		 Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı
01 Ocak 2020 18:11
TESK 'yeni yılda esnafın sorunlarının çözülmesini' bekliyor
01 Ocak 2020 12:43		 Hak-İş Genel Başkanı yeni yıla işten çıkartılan işçinin evinde girdi
01 Ocak 2020 07:28
Türk-İş Başkanı, maden ocağında işçilerle yemek yedi
31 Aralık 2019 22:39		 Antalya Büyükşehir önünde 160 gündür grev var
31 Aralık 2019 21:26
'Devlet hakimlik yapmadan işverenle anlaşamayız'
31 Aralık 2019 17:45		 Altı yılda dernek sayısı yüzde 21 arttı
30 Aralık 2019 11:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:48 - Deniz 30 metre çekildi, ilk kez görenler paniğe kapıldı13:41 - Polis engellinin esaretine son verdi13:37 - Belediyeden şaşırtan uygulama: Ayak bastı parası13:33 - Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti13:31 - TES-İŞ'den kapatılan termik santrallere ilişkin açıklama13:26 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:23 - Bu sene hac fiyatları 26 bin liradan başlayacak13:05 - Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'takvim' açıklaması:13:04 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 123'üncü gününde13:04 - CHP'den ÖSYM sınavları için araştırma istemi
13:00 - 300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri12:50 - Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması12:38 - Bakan Pekcan, 2019 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı12:37 - Çeyrek altın ne kadar?12:35 - İdlib'den Türkiye sınırına 44 bin sivil daha göç etti12:31 - Cemile nine 86 yıl sonra kimliğine kavuştu12:22 - Nissan CEO'sunu kaçıran şüpheliler adliyeye çıkarıldı12:08 - TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu
KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı
3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Ankara'da tren kazası
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
Memurlar enflasyona kilitlendi
ABD'nin saldırısı sonrasında altında büyük artış
Fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor: 1.75 TL olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesafeli davranmak 3
günaydın sözlük 1
atiye 4
othello sendromu 3
hoşgeldin şehr-i transfer 2
murat zorluoğlu'nun fenerbahce tweetleri 1
orhan veli kanık 1
kakule 3
yazabilmek 2
Libya tezkeresine hayır oyu vereceğiz 1
SON İLANLAR
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam