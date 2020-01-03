Grafiticilerin TCDD'ye faturası 55 bin lira
|03 Ocak 2020 13:54
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MARMARAY'ın tren setlerini, grafiticilerin tuval olarak kullanması, TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye 55 bin TL'lik fatura çıkardı. TCDD'nin grafitilerin temizlenmesi için açtığı ihale sonuçlandı. Temizleme çalışması yaklaşık 1 ay sürecek.
Çoğunlukla kamusal alanda yer alan duvar ya da yüzeye çizilmiş, kazınmış veya püskürtülmüş yazı ve çizimler olarak bilinen grafiti, Marmaray tren setlerine yapılınca TCDD tarafından temizlenmesi için ihale açıldı. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Marmaray İşletme Müdürlüğü'nce 18 Kasım 2019'da düzenlenen 'Marmaray tren setlerinin grafiticiler tarafından boyanan dış yüzeylerinin temizlenmesi için alan bazlı (1000 metrekare) temizlik yaptırılması işi' ihalesi sonuçlandı. İhale, Kip Elbise Kuru Temizleme Çamaşır Yıkımı San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından 55 bin TL'ye üstlenildi. Toplam 6 firmadan geçerli teklifin verildiği ihaleye en iyi teklif, Kip firmasınca verildi. Sözleşmeye göre temizlik işi, yıl sonuna kadar tamamlanacak.
GRAFİTİ, İBB'NİN DE SORUNU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) de grafitilerin temizlenmesi için uğraşılıyor. İBB tarafından bu iş için özel temizleme aracı alındı. İBB şirketlerinden İSTAÇ tarafından 2018'de 'Grafiti (duvar yazıları), Afiş ve Boya Çıkarma, Zemin Temizleme Aracı Alım İşi' için ihale açıldı. Temizleme aracı için İSTAÇ tarafından 600 bin TL ödeme yapıldı.
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