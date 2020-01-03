'Nissan üst yöneticisinin kaçışıyla ilgili 3 müfettiş görevlendirildi'
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ediyor
|03 Ocak 2020 14:34
|Yazdır
Çataklı, eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi."
"Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi."
"Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur."
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenen bir terörist teslim oldu
03 Ocak 2020 15:08
|FETÖ davasında ikinci kez yargılanan sanığa yeniden hapis
03 Ocak 2020 13:58
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 123'üncü gününde
03 Ocak 2020 13:04
|PKK'nın, kırmızı listeyle aranan, istihbaratçısı öldürüldü
03 Ocak 2020 12:02
|Hava Harp Okulu eski öğrencisi 70 sanığa müebbet
03 Ocak 2020 11:16
|MİT ve polisin operasyonuyla yakalanan iki PKK'lı terörist tutuklandı
03 Ocak 2020 11:02
|Muğla'da 12'si muvazzaf 13 şüpheliye FETÖ gözaltısı
03 Ocak 2020 10:09
|Haftanin'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu
02 Ocak 2020 19:36
|Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
02 Ocak 2020 18:20
|Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi
02 Ocak 2020 18:10