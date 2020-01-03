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'Nissan üst yöneticisinin kaçışıyla ilgili 3 müfettiş görevlendirildi'

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ediyor
 03 Ocak 2020 14:34
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'Nissan üst yöneticisinin kaçışıyla ilgili 3 müfettiş görevlendirildi'

Çataklı, eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi."

"Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi."

"Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur."
Anadolu Ajansı
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