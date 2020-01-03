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KDV indirimi 2020 için umutları yeşertti

İşbir Yatak Türkiye Satış Müdürü Tufan Boynuyoğun: Yılın henüz başındayken yeniden getirilen KDV indirimi 2020 yılı için umutları yeşertti
 03 Ocak 2020 14:44
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KDV indirimi 2020 için umutları yeşertti

İşbir Yatak Türkiye Satış Müdürü Tufan Boynuyoğun, "Yılın henüz başındayken yeniden getirilen KDV indirimi 2020 yılı için umutları yeşertti." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Boynuyoğun, mobilya sektöründe 2018 yılının son çeyreğinde başlatılan ve 2019 ortalarına kadar devam eden KDV indiriminin satışların ve istihdamın artırılması ile sektörün kayıt altına alınması adına çok önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Boynuyoğun, yılın henüz başındayken yeniden getirilen KDV indiriminin 2020 yılı için umutları yeşerttiğini ancak KDV oranında geçici indirim yerine, yüzde 8 civarında kalıcı bir oranın belirlenmesine ihtiyaç olduğunu gördüklerini kaydetti.

Boynuyoğun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl yapılan KDV indiriminin etkisi ile tüketiciler, erteledikleri ihtiyaçlarını giderme yönünde harekete geçti. Mobilyada özellikle yatak değişimi konusunda çekimser davranan tüketicide satın alma yönünde bir davranış değişikliği gözlemledik. Bu dönem içerisinde özellikle yatak kategorisinde satışlarımızda ciddi bir hareketlilik yaşandı. Yapılan indirimle bu alanda yeniden hareketli günler bizi bekliyor. Ancak indirimin tüketiciye ve satışlara kalıcı olarak yansıması gerekiyor. Dönemsel hareketlilikle beklediğimiz etkiyi yaratmak oldukça güç. KDV oranında yüzde 10 eşiği, tüketici harcamalarında belirleyici bir oran.

KDV indiriminin sadece satışların ve ekonomiye sunulan katma değerin ve buna bağlı olarak da istihdamın artırılması açısından değerlendirilmemesi gerekiyor. İndirim, sektörün kayıt altına alınması açısından çok önemli bir kazanım sağlıyor. Özellikle son dönemde dünyanın dört bir yanına üretim yaparak ciddi bir ihracat hacmi yaratan sektörümüzün kayıt altına alınması, büyümemize pozitif bir etki sağlayacak. Bu açıdan bakıldığında indirimin kalıcı hale getirilmesi sektörümüzün dünyadaki vitrinine de artı değer katacak."

Anadolu Ajansı
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