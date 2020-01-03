Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist
|03 Ocak 2020 15:06
|Yazdır
Karabük'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Safranbolu ilçesinde bu yıl 1 milyon 500 bin turistin ağırlanması hedefleniyor.
Koruma ve turizm alanında ilk adımlarını 1977'de atan, 1994'te UNESCO'ya alındıktan sonra turist ağırlamaya başlayan ''müze kent'' konumundaki Safranbolu, aradan geçen sürede yaklaşık 16 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen ilçe, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin her köşesinden ağırladığı ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın her bölgesinden turistlerin akınına uğruyor.
- Hedef 1 milyon 500 bin turist
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin, topyekun kent olarak dünya mirasında olduğunu, bu özellikte nadir alanların bulunduğunu söyledi.
Ülke ve dünya için bu kadar önemli bir kente sahip oldukları için gurur duyduklarını, bunu ilçeyi koruyarak gelecek kuşaklara aktaran atalarına borçlu olduklarını belirten Köse, "Şimdi bizim görevimiz de aynı şekilde içinde yaşayarak ve aslını koruyarak kenti gelecek kuşaklarımıza aktarmak. Önceliğimiz korumak. Daha sonra soyut ve somut mirasımızı yaşatmak, bizden sonrakilere bırakabilmek. Biz de bunu yapıyoruz." diye konuştu.
İlçenin en önemli kaynaklarından birisinin turizm olduğunu anlatan Köse, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl ilçemize günübirlikçilerle yaklaşık 1 milyon 300 bin civarında yerli ve yabancı turist geldi. Onları en iyi şekilde ağırladık. Gelenek ve göreneklerimizi yaşadılar, gördüler. 3 bin yıllık yapıların arasında adeta 'zamanda yolculuk' yaptılar. Hedefimiz bu yıl 1 milyon 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamak. Bunun için çalışmalarımız, projelerimiz hazır. Kaliteden ve korumadan ödün vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizdeki ve yurt dışındaki fuarlar bizim için çok önemli."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Ayak bastı' parası toplayan belediye geri adım attı
03 Ocak 2020 15:29
|İki ile uyarı... 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor
03 Ocak 2020 15:23
|Aç kalan tilki Pendik'e indi
03 Ocak 2020 15:12
|Deniz 30 metre çekildi, ilk kez görenler paniğe kapıldı
03 Ocak 2020 13:48
|Belediyeden şaşırtan uygulama: Ayak bastı parası
03 Ocak 2020 13:37
|Antalya'da iki garip 'acil toplanma' alanı
02 Ocak 2020 23:03
|Kar esareti! Kilometrelerce kuyruk oluştu
02 Ocak 2020 22:13
|'Tren kütüphane' kara yoluyla yeni yerine taşındı
02 Ocak 2020 16:45
|Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı binaya yıkım kararı
02 Ocak 2020 16:42
|2019'da organ bağışında birinci olan il
02 Ocak 2020 16:18