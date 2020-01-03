Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenen bir terörist teslim oldu
|03 Ocak 2020 15:08
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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eyleminden etkilenerek örgütten kaçan PKK'lı terörist, Batman'da ailesiyle buluşturuldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki S.B, 2016 yılında Batman'dan Diyarbakır'a, terör örgütü PKK'nın çukur kazarak gerçekleştirdiği saldırılar sırasında da Mardin'in Nusaybin ilçesine götürüldü. Daha sonra Irak'a gönderilen S.B, terör örgütü PKK'nın kamplarında silah eğitimi aldı.
S.B, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinden etkilenerek, örgütün Irak'taki kamplarından kaçtı.
Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan S.B, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi. S.B, daha sonra ailesiyle bir araya getirildi.
Emniyetteki ilk ifadesinde duyduğu pişmanlığı dile getiren S.B'nin, HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya katıldığını söylediği öğrenildi.
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