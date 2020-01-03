Aç kalan tilki Pendik'e indi
Pendik'te aç kaldığı için ilçenin sokaklarına inen tilki görenleri hayrete düşürdü. Sabah erken saatlerde tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, yemek arayan tilki gözlerden uzaklaştı. Tilkinin sokaklarda gezdiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
|03 Ocak 2020 15:12
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Pendik'te geçtiğimiz gün yaşanan olayda, aç kalan bir tilki mahallenin sokaklarına indi. Sabah erken saatlerde yemek aramak için mahalleye inen tilki vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Vatandaşlar ise tilkiyi görüntülemek için telefonlarına sarıldı. Bir süre sokaklarda gezen tilki aradığını bulamayınca gözlerden kayboldu.
Sabah erken saatlerde sokakta tilkiye rastlayan Emre Kalafat, "Servisten inmiş eve gidiyordum. Saat 6 buçuk civarıydı. Hava da soğumuştu. Köpek sandım başta ama yaklaşınca köpek olmadığını anladım. Baktım tilki, çok şaşırdım. Normalde insanlara fazla yaklaşmazlar" dedi.
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