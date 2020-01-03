İki ile uyarı... 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor
|03 Ocak 2020 15:23
|Yazdır
Mersin, Adana ve Antalya'nın doğusunda, 6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günleri, şiddetli, yer yer metrekareye 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 5 Ocak 2020 Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, pazartesi ve salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Mersin ve Adana'da aşırı yağış uyarısı
6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da ise şiddetli, yer yer metrekareye 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın; pazartesi ve salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteorolojik uyarıda, pazartesi ve salı günleri beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Vatandaşlar, aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Ayak bastı' parası toplayan belediye geri adım attı
03 Ocak 2020 15:29
|Aç kalan tilki Pendik'e indi
03 Ocak 2020 15:12
|Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist
03 Ocak 2020 15:06
|Deniz 30 metre çekildi, ilk kez görenler paniğe kapıldı
03 Ocak 2020 13:48
|Belediyeden şaşırtan uygulama: Ayak bastı parası
03 Ocak 2020 13:37
|Antalya'da iki garip 'acil toplanma' alanı
02 Ocak 2020 23:03
|Kar esareti! Kilometrelerce kuyruk oluştu
02 Ocak 2020 22:13
|'Tren kütüphane' kara yoluyla yeni yerine taşındı
02 Ocak 2020 16:45
|Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı binaya yıkım kararı
02 Ocak 2020 16:42
|2019'da organ bağışında birinci olan il
02 Ocak 2020 16:18