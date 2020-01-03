TOGG'dan 'markalaşma süreci' ile ilgili paylaşım
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili bir video yayınladı
|03 Ocak 2020 15:27
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili bir video yayınladı.
Cumhurbaşkanın katılımı ile tanıtılan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı. Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu.,
#TürkiyeninOtomobili'nin markalaşma süreci nasıl ilerleyecek?#TürkiyeninMobiliteMarkası#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/8Sqx11xYbQTürkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) 3 Ocak 2020
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