'2020'nin ilk çeyreğinde bütün kredi türlerinde talep artacak'
|03 Ocak 2020 15:33
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, işletmelere kullandırdıkları krediler ile tüm bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, 2020'nin ilk çeyreği için tüm kredi türlerinde standartların gevşemeye devam etmesinin beklendiği bildirildi.
TCMB'nin bankaların 2019'un dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve 2020'nin birinci çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı.
Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, işletmelere kullandırdıkları krediler ile tüm bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, 2020'nin ilk çeyreği için de tüm kredi türlerinde standartların gevşemeye devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde işletmelere kullandırılan tüm kredi türleri ve tüm bireysel kredi türlerinde artış gözlemlendi. 2020'nin ilk çeyreğinde, tüm işletme ve bireysel kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği bekleniyor.
Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının önemli ölçüde gevşediği gözlemlendi. 2020'nin ilk çeyreğinde de yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam edeceği öngörülüyor.
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