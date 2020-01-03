KPSS 2019/8 tercih sonuçları açıklandı
|03 Ocak 2020 15:32
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ÖSYM, KPSS 2019/8 tercih sonuçlarını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, için alınacak 44 kişilik kontenjan için 3 bin 896 kişi tercih yaptı.
KPSS-2019/8: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Ocak 2020 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2019/8 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2019/8 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2019/8 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (LİSANS)
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