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KPSS 2019/8 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS 2019/8 tercih sonuçlarını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, için alınacak 44 kişilik kontenjan için 3 bin 896 kişi tercih yaptı
 03 Ocak 2020 15:32
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KPSS 2019/8 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS 2019/8 tercih sonuçlarını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, için alınacak 44 kişilik kontenjan için 3 bin 896 kişi tercih yaptı.

KPSS-2019/8: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Ocak 2020 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2019/8 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2019/8 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2019/8 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (LİSANS)
Memurlar.Net
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