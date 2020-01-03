1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrikli ısıtıcıdan çıkmış

Altındağ'da bir apartmanın giriş katında meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangının odada ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi
 03 Ocak 2020 15:43
Yazdır
Ankara'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrikli ısıtıcıdan çıkmış

Altındağ'da bir apartmanın giriş katında meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangının odada ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.

Ankara İtfaiyesinin hazırladığı rapora göre, olay yerinde yapılan inceleme sonucunda yangının daireye girişte sol taraftaki ilk odada ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı ve alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek genişlediği belirlendi.

Yeni yılın ilk gününde, Altındağ Karapürçek Mahallesi 439. sokakta bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi ölmüştü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktorun burnunu kırdı
03 Ocak 2020 17:18		 Nissan CEO'sunu kaçıran şüpheliler adliyeye çıkarıldı
03 Ocak 2020 12:22
Balıkesir'de tefecilere operasyon: 12 şüpheli yakalandı
03 Ocak 2020 12:06		 Kendi mahallesindeki evleri işaretleyen zanlı yakalandı
03 Ocak 2020 11:49
Dolandırılan eski eşini ikna edemeyince savcılığa başvurdu
03 Ocak 2020 11:34		 'Bahis borcu' için banka soydu
03 Ocak 2020 11:10
Balıkesir'de Bizans dönemine ait 137 sikke ele geçirildi
03 Ocak 2020 09:25		 Ankara'da tren kazası
03 Ocak 2020 08:23
Hafriyat kamyonu damperi açıkken zabıtadan kaçmaya çalıştı
03 Ocak 2020 08:16		 Torbalı katili cinayetleri 'para' için işlemiş
03 Ocak 2020 08:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:26 - Gün sonu döviz fiyatları17:24 - AK Parti Sözcüsü Çelik: İran-ABD gerginliği kaygı verici17:21 - Köpek yavrusu ile minik öğrencinin gülümseten oyuncak mücadelesi17:18 - Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktorun burnunu kırdı17:12 - Doğa Koleji'nden sonra bir Kolej'de daha maaş krizi patlak verdi17:11 - Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi 'asker sorumlusu' çıktı17:09 - İbrahim Kalın'dan, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı17:06 - Burdur'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı17:00 - TUS ve STS başvuruları başladı16:52 - Kanal İstanbul protokolünün iptal davasına red
16:47 - Belediye'den '25 personelin işten çıkarılması' açıklaması16:43 - Başkana, 'işçi alırken hakkaniyetli davranmadın' tepkisi16:39 - İzmir'de belediye hurda araçlar için otopark kurdu16:38 - Motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödeme dönemi başladı16:33 - Kar ve fırtına Mersin'de 27 mahalleyi elektriksiz bıraktı16:30 - Bu şehirde kadınlar saat 22.00'den sonra otobüsten inmek için durağı beklemeyecek16:19 - Türkiye, ABD-İran geriliminden 'derin endişe' duyuyor16:13 - İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yemekhane protestosu sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu
KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı
3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Ankara'da tren kazası
Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
Memurlar enflasyona kilitlendi
ABD'nin saldırısı sonrasında altında büyük artış
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hoşgeldin şehr-i transfer 2
TFF nun belirlediği harcama limiti 2
konuşulduğu kadar iyi olmayan 3
İkarus sendromu 2
cahit sıtkı tarancı 1
kırıkkale 6
Melih Germiyan 4
othello sendromu 3
şu an çalan şarkı 1
günaydın sözlük 1
SON İLANLAR
TSK, ALES puanıyla, öğretmen ve mühendis alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 sözleşmeli personel alacak
Çatalzeytin Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam