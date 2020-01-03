Kılıçdaroğlu'ndan, CHP'lilere ters köşe... Yerli otomobile destek
|03 Ocak 2020 15:47
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta göz dolduran bir tanıtımla görücüye çıkan yerli otomobille ilgili uzun süren sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak doğru değil, getirirlerse deneme turu yapabiliriz" dedi.
Yerli otomobil konusunda 1 haftadır herhangi bir söz sarf etmeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu beklenenin dışında olumlu yorumlar yaparak herkesi şaşırttı.
Bugün gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yerli otomobille ilgili sorulara cevap verdi.
Kılıçdaroğlu "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak, Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.
"Getirirlerse deneme turu yapabiliriz''
Yerli otomobil projesini desteklediğini belirten Kılıçdaroğlu; "Yerli otomobili siz de kullanmak ister misiniz?" sorusuna da cevap verdi.
Kılıçdaroğlu; "Getirirlerse deneme turu yapabiliriz. Sipariş vermedim. Seri üretim yapılmadan bunları söylemek doğru değil. " dedi.
Yerli otoyu beğenen CHP PM üyesi linç yemişti
Ülkemizde vatandaşı kendine hayran bırakan ve dünyada büyük yankı uyandıran yerli otomobiller, bazı CHP'liler tarafından beğenilmemişti.
Öyle ki; yerli otomobil tanıtım törenine katılan CHP PM üyesi, yaptığı paylaşım nedeniyle partililerin hedefi haline gelmişti.
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