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2019'da en fazla ihracat yapılan sektör otomotiv oldu

Geçen yıl 30 milyar 594 milyon 198 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu
 03 Ocak 2020 15:53
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2019'da en fazla ihracat yapılan sektör otomotiv oldu

Otomotiv endüstrisi, 30 milyar 594 milyon 198 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 30 milyar 594 milyon 198 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 20 milyar 570 milyon 444 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17 milyar 700 milyon 869 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

2019 yılında en fazla ihracat artışı yüzde 34,6 ile savunma ve havacılık sanayisinde gerçekleşti.

Toplam ihracatın geçen yıl yüzde 76,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 1,5 artışla 138 milyar 253 milyon 659 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 13'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 3,4 yükselişle 23 milyar 394 milyon 512 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 5,5 azalışla 4 milyar 311 milyon 584 bin dolarlık ihracat yapıldı.

2019 yılında en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve İspanya izledi.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat İstanbul'a gerçekleşti. İstanbul'u Kocaeli, Bursa İzmir, Ankara takip etti.

-Aralık ayı ihracat verileri

Aralık ayında 2,5 milyar dolarla yine otomotiv sektörü öne çıktı. Bu sektörü 1,8 milyar dolarla Kimyevi Maddeler, 1,3 milyar dolarla Hazırgiyim,1,1 milyar dolarla Çelik ve 978 milyon dolar ile Elektrik Elektronik sektörü takip etti.

Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında birinci sırada yüzde 44,3 pay ile AB yer aldı. İhracatta Ortadoğu ülkelerinin payı 6 puan artışla yüzde 21,5'e yükselirken, diğer Avrupa ülkelerinin payı 4,5 puan artışla yüzde 7,6'ya yükseldi.

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke Almanya, Irak, Birleşik Krallık, ABD ve İtalya oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ihracat miktar bazında yüzde 3,8 artış göstererek 12,2 milyon tona ulaştı. TL ile ihracat ise 4,6 milyar TL'ye ulaşırken TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 179 olarak belirlendi.

TİM verilerine göre, 2018 -2019 yılı aralık ayı ve 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 ARALIK 1 OCAK - 31 ARALIK
SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim ('19/'18) Pay(19) (%) 2018 2019 Değişim ('19/'18) Pay(19) (%)
I. TARIM 2.079.270 2.271.445 9,2 14,8 22.623.982 23.394.512 3,4 13,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.407.015 1.536.555 9,2 10,0 15.098.781 15.348.591 1,7 8,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 593.535 628.845 5,9 4,1 6.678.505 6.788.341 1,6 3,8
Yaş Meyve ve Sebze 281.780 350.673 24,4 2,3 2.325.741 2.261.329 -2,8 1,3
Meyve Sebze Mamulleri 128.107 127.900 -0,2 0,8 1.564.426 1.549.301 -1,0 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 126.535 123.439 -2,4 0,8 1.386.784 1.418.873 2,3 0,8
Fındık ve Mamulleri 164.637 187.932 14,1 1,2 1.633.000 2.032.479 24,5 1,1
Zeytin ve Zeytinyağı 33.076 26.786 -19,0 0,2 399.477 282.709 -29,2 0,2
Tütün 72.010 80.871 12,3 0,5 1.011.562 909.067 -10,1 0,5
Süs Bitkileri ve Mam. 7.334 10.109 37,8 0,1 99.286 106.491 7,3 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 213.749 209.893 -1,8 1,4 2.510.580 2.514.132 0,1 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 213.749 209.893 -1,8 1,4 2.510.580 2.514.132 0,1 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 458.506 524.998 14,5 3,4 5.014.621 5.531.790 10,3 3,1
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 458.506 524.998 14,5 3,4 5.014.621 5.531.790 10,3 3,1
II. SANAYİ 11.067.330 11.534.864 4,2 75,0 136.205.716 138.253.659 1,5 76,6
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 945.541 939.458 -0,6 6,1 12.405.101 12.121.899 -2,3 6,7
Tekstil ve Hammaddeleri 621.501 598.257 -3,7 3,9 8.456.574 7.919.728 -6,3 4,4
Deri ve Deri Mamulleri 133.942 114.587 -14,5 0,7 1.683.534 1.666.926 -1,0 0,9
Halı 190.097 226.614 19,2 1,5 2.264.994 2.535.245 11,9 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.503.668 1.811.303 20,5 11,8 17.348.240 20.570.444 18,6 11,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.503.668 1.811.303 20,5 11,8 17.348.240 20.570.444 18,6 11,4
C. SANAYİ MAMULLERİ 8.618.121 8.784.103 1,9 57,1 106.452.375 105.561.315 -0,8 58,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.305.927 1.331.673 2,0 8,7 17.628.348 17.700.869 0,4 9,8
Otomotiv Endüstrisi 2.472.116 2.543.731 2,9 16,5 31.564.098 30.594.198 -3,1 17,0
Gemi ve Yat 38.576 111.150 188,1 0,7 990.521 1.042.326 5,2 0,6
Elektrik Elektronik 957.281 977.915 2,2 6,4 11.303.790 11.242.645 -0,5 6,2
Makine ve Aksamları 662.244 742.072 12,1 4,8 7.311.308 7.839.001 7,2 4,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 631.280 672.827 6,6 4,4 8.082.301 8.122.816 0,5 4,5
Çelik 1.436.794 1.126.975 -21,6 7,3 15.498.699 13.857.739 -10,6 7,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 242.744 280.813 15,7 1,8 2.986.552 3.517.037 17,8 1,9
Mücevher 251.546 298.110 18,5 1,9 4.397.029 4.105.433 -6,6 2,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 253.495 288.660 13,9 1,9 2.035.956 2.740.988 34,6 1,5
İklimlendirme Sanayii 352.706 391.064 10,9 2,5 4.532.137 4.679.066 3,2 2,6
Diğer Sanayi Ürünleri 13.408 19.113 42,5 0,1 121.636 119.198 -2,0 0,1
III. MADENCİLİK 373.590 368.587 -1,3 2,4 4.561.304 4.311.584 -5,5 2,4
Madencilik Ürünleri 373.590 368.587 -1,3 2,4 4.561.304 4.311.584 -5,5 2,4
T O P L A M (TİM*) 13.520.190 14.174.896 4,8 92,1 163.391.001 165.959.755 1,6 92,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 290.091 518.439 78,7 3,4 4.529.612 5.619.092 24,1 3,1
ÖZEL İHRACAT TOPLAMI 13.810.281 14.693.336 6,4 95,5 167.920.613 171.578.847 2,2 95,1
Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 860.572 691.724 -19,6 4,5 8.940.213 8.889.642 -0,6 4,9
GENEL İHRACAT TOPLAMI 14.670.854 15.385.060 4,9 100,0 176.860.826 180.468.488 2,0 100,0
Anadolu Ajansı
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