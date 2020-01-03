Büyükşehir'den 'ağaç' açıklaması: Soruşturma başlatıldı
|03 Ocak 2020 15:59
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu güzergahında yer alan ağaçların aşırı derecede budanmasına dair yazılı açıklamada bulundu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"01 Ocak 2020 Çarşamba günü gerçekleşen olayın, Büyükşehir Belediyemize bildirilmesi üzeri ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Park ve Bahçeler Dairemize bağlı mühendislerimiz, Zabıta Dairemize bağlı Zabıta personelleriyle birlikte, Diyarbakır yolunda bulunan ve ağaçları aşırı bir şekilde budayarak zarar verdikleri tespit edilen her 2 iş yeri ile ilgili gerekli cezai işlemin yapılması için tutanak tutmuş; ayrıca konuyla ilgili emniyete de başvuran ekiplerimiz olayın olduğu gün iş yerleri ile ilgili şikayetçi olarak yasal süreci de başlatmıştır."
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