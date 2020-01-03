Melih Gökçek'ten canlı yayında 'rant' itirafı

Melih Gökçek, CNN Türk'te Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaşadığı 'rüşvet' tartışmalarıyla ilgili Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına telefonla bağlandı. Burada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme yönelik iddialara cevap veren Gökçek, kendi döneminde rant dağıttığını kabul etti. "Tabii ki bu insanlar rant kazanıyorlar" diyen Gökçek, "Ama burada kim kazanıyor? Ankara da kazanıyor, halk da kazanıyor. Dolayısıyla herkes kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek, şöyle konuştu:

"Herkes şikayet ediyor rant için. Tabii ki bu insanlar rant kazanıyorlar. Aynı zamanda da kamunun bir şey kazanması lazım. Bunun da en güzel laf getirmeyecek konusu okuldur. Bizim belediye meclisi bunun pazarlığını yaparak planlara el koydu. Tekrar ediyorum ben neden rant verdiğimi. Bir insan 4 kat yapacağına 8 kat yaparsa elbette daha fazla para kazanır. Bunun adına da rant derler. Ama burada kim kazanıyor? Ankara da kazanıyor, halk da kazanıyor. Dolayısıyla herkes kazanıyor."