TBMM'de, Libya karşıtı blok, 57 fire verdi
Dün TBMM'de görüşülen Libya tezkeresinde, Ak Parti ve MHP blok olarak hareket etti. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan muhalefet cephesi 57 fire verdi.
|03 Ocak 2020 16:03
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Libya'ya asker desteği içeren tezkere dün TBMM'den geçti. Libya tezkeresine 184 ret, 325 kabul oyu verildi.
TBMM'de Ak Parti'nin 290, MHP'nin 49, BBP'nin ise 1 sandalyesi bulunuyordu. 325 kabul oyu çıktı.
Muhalefet bloğunda ise CHP'nin 139, HDP'nin 61, İyi Parti'nin 39 ve Saadet'in 2 milletvekili bulunuyordu. Muhalefet bloğunda toplamda 241 sandalye olmasına rağmen, 184 Hayır oyu çıktı. Muhalefet bloğu toplamda 57 fire verdi.
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