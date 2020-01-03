İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yemekhane protestosu sürüyor
İstanbul Üniversitesi (İÜ) yemekhanelerinde yapılan düzenlemeleri protesto eden öğrencilerin eylemi sürüyor
|03 Ocak 2020 16:13
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İstanbul Üniversitesi (İÜ) yemekhanelerinde yapılan düzenlemeleri protesto eden öğrencilerin eylemi sürüyor.
İÜ'nün Beyazıt Kampüsü önünde toplanan öğrenciler, çeşitli sloganlar attı.
Öğrenciler adına açıklama yapan Zeynel Çuhadar, yemek ücretlerinin artması ve yemek tarifesindeki düzenlemeye tepki gösterdi. Çuhadar, talepleri karşılanıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.
Basın açıklamasının ardından öğrenciler taleplerini içeren dilekçeleri vermek için Rektörlüğe gitmek istedi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, öğrencilerin içeri girmesine izin vermedi.
Gruptakiler, daha sonra dağıldı.
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