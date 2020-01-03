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Bu şehirde kadınlar saat 22.00'den sonra otobüsten inmek için durağı beklemeyecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: Muğla'da baş tacımız kadınlarımıza yönelik bu uygulamanın örnek olacağına inanıyorum
 03 Ocak 2020 16:30
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Bu şehirde kadınlar saat 22.00'den sonra otobüsten inmek için durağı beklemeyecek

Muğla'da, ulaşımda otobüs kullanan kadınların, saat 22.00'den sonra güzergah doğrultusunda istedikleri yerde inebileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, belediyede gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Muğla'nın saat sınırlaması bulunmadan güvenle ve huzurla dolaşabilen sokaklara, meydanlara sahip olduğuna işaret eden Gürün, "Muğla'da baş tacımız kadınlarımıza yönelik bu uygulamanın örnek olacağına inanıyorum. Muğla'da büyük bir aileyiz ve ailemizin her bir ferdi için proje ve hizmet üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gürün, hayata geçirilen uygulamadan dolayı olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı
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