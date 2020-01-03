Kar ve fırtına Mersin'de 27 mahalleyi elektriksiz bıraktı
|03 Ocak 2020 16:33
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Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerindeki olumsuz hava şartları nedeniyle direklerin devrilmesi ve iletim hatlarının kopması sonucu 27 mahalle elektriksiz kaldı.
Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamada, ilçede 30 Aralık'ta başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışının kırsal kesimlerde yer alan elektrik şebekelerinde hasara neden olduğu belirtildi.
Kar yağışı ve fırtına sonucu elektrik direklerinin devrildiği ve iletim hatlarının koptuğu ifade edilen açıklamada, ekiplerin çalışmasıyla 950 iletken kopuğundan 600'ünün ve devrilen 290 direkten 180'inin onarıldığı kaydedildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 mahallede elektrik kesintisi yaşandığı hatırlatılan açıklamada, çalışmalar sonucunda 20 mahalleye enerji verildiği, nüfus bulunmayan 7 mahalleye de en kısa sürede enerji akışının sağlanacağı bildirildi.
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