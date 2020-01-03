Motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödeme dönemi başladı
|03 Ocak 2020 16:38
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Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.
Ayrıca,
Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr
internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil
uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;
Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından
Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri
ile
Anlaşmalı bankaların;
Şubelerinden
Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)
PTT işyerlerinden
Tüm vergi dairelerinden
ödeyebileceklerdir.
Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189
Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankaların listesi için tıklayınız.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme için tıklayınız.
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