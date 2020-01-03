1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kanal İstanbul protokolünün iptal davasına red

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, meslek odaları tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolünün iptali istemiyle açılan davayı reddetti
 03 Ocak 2020 16:52
Yazdır
Kanal İstanbul protokolünün iptal davasına red

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolünün hukuka uygun olduğuna hükmetti.

TMMOB'a bağlı 9 meslek odası, söz konusu iş birliği protokolünün iptali istemiyle İstanbul 8. İdare Mahkemesinde 2018'de dava açtı.

Dava dilekçesinde, protokolün konusunun tüm uluslararası sözleşmelere, Anayasa'ya, Çevre Düzeni Planı'na aykırı olduğu, protokol kapsamında tarım alanlarının ve karasal ekosistemin geri dönülemez şekilde bozulacağı, doğal ve arkeolojik sit alanlarının, tabiat parklarının yok olacağı savunuldu.

Taraflara yüklenen görevlerin de hukuka aykırı olduğu ileri sürülen dilekçede, protokol konusu proje alanının, rezerv alan dışında henüz sınırları belirlenmemiş bir alanı işaret ettiği, dolayısıyla hangi hukuki rejime bağlı bulunduğu belli olmayan bir alanda tüm planlama yetkisinin davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verildiği kaydedildi.

TOKİ'nin yükümlülükleri belirlenirken uygulama çalışmaları için harcanan bedellerin ayni veya nakdi taşınmaz olarak mahsuplaştırılmasından söz edildiği belirtilen dilekçede, bir taşınmazın başka bir idareye devrinin mahsuplaşma yöntemiyle değil, Kamulaştırma Kanunu uyarınca gerçekleştirilebileceği, mal ve hizmet alımlarının da Kamu İhale Kanunu hükümleri kapsamında yapılabileceği savunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise usule yönelik ehliyet yönünden, esasa yönelik de hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesini istedi.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, protokolün iptali istemiyle açılan davayı oy birliğiyle reddetti.

- İtiraz yerinde bulunmadı

Davalı idarelerin, meslek odalarının dava açma ehliyetiyle ilgili itirazlarının yerinde bulunmadığı kararda, kuruluş belgelerinde yazılı olmasa bile her meslek kuruluşunun çevreyi ilgilendiren konularla ilgili aynen gerçek kişiler gibi subjektif dava ehliyetine sahip olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Esasa ilişkin değerlendirmede ise davacıların, protokol konusu proje alanının, rezerv alan dışında henüz sınırları belirlenmemiş bir alanı işaret ettiği, dolayısıyla hangi hukuki rejime bağlı olduğu belli olmayan bir alanda tüm planlama yetkisinin davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verildiği yönündeki itirazı yerinde bulunmadı.

Kararda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri değerlendirildiğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının riskli alanlardaki ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda faydalanılmak üzere özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dahil her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye, onaylamaya ve kent tasarımları hazırlamaya yetkili olduğu bildirildi.

Ayrıca, İstanbul'da bulunan bazı alanlarda gerçekleştirilecek proje uygulamaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirilmesi yolunda tesis edilen 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştayda açılan davanın reddedildiği hatırlatıldı.

- "Yetkili karar organı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların, kanal projesi için belediyenin yetkili organının kararı olmaksızın tahsis edildiği iddiası da kabul edilmedi.

Kararda, davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen yetkilerin, idarelerin bünyesinde bulunan birimleriyle yazışmaları sonucunda alınan kararlar sonucunda ve karşılıklı mutabakata varılarak belirlenen yetkiler olduğu ve protokolün düzenlendiği tarihten sonraki bir tarihte yetkili karar organı olarak belirlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12 Ekim 2018 tarihli kararı ile protokolün uygun bulunması nedeniyle bu doğrultuda hukuka aykırılık içermediği ifade edildi.

Protokol konusunun tüm uluslararası sözleşmelere, Anayasa'ya ve hukuka aykırı olduğu, tarım alanlarının ve karasal ekosistemin geri dönülemez şekilde bozulacağı yönündeki itiraz da mahkemece kabul görmedi.

Protokolün, uygulamaya dönük süreçlerin, protokole taraf kurumların tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerle tanımlandığı şekliyle görev alanları ve sorumlulukları dahilinde nasıl yürütüleceğini öngördüğü belirtilen kararda, "Protokol hükümleriyle orman sahaları, tarım alanları, su havzaları, doğal ve arkeolojik sit alanları gibi kendi özel mevzuatlarıyla koruma altına alınmış alanlara ilişkin süreçlerin yürütülmesinde meydana gelebilecek aksaklıkların da önüne geçilebilmesi açısından kurumların koordinasyonunun sağlanabilmesinin hedeflendiği, bu açıdan davaya konu protokolde hukuka aykırılık bulunmadığı görülmektedir." denildi.

Kararda, ayrıca "Kaldı ki yürütülen süreçlerde meydana gelebilecek herhangi bir aykırılığın söz konusu olması halinde de menfaatleri ihlal edilenler yönünden davaya konu edilebileceği açıktır." ifadesi kullanıldı.

- "Kanunun amaç ve kapsamına uygun"

TOKİ'nin yükümlülükleri belirlenirken uygulama çalışmaları için harcanan bedellerin ayni veya nakdi taşınmaz olarak mahsuplaştırılmasından söz edildiği belirtilerek, bir taşınmazın başka bir idareye devrinin mahsuplaşma yöntemiyle değil, Kamulaştırma Kanunu uyarınca gerçekleştirilebileceği, mal ve hizmet alımlarının da Kamu İhale Kanunu hükümleri kapsamında yapılabileceği yönündeki itiraz da mahkeme tarafından yerinde bulunmadı.

Kararda, iş birliği süreçlerini belirleyen ve tüm paydaşlar yönünden de kendi görev alanlarıyla ilgili sorumluluklar öngören protokole konu projenin finansmanının temini amacını içeren düzenlemelerin TOKİ'nin tabi bulunduğu 2985 sayılı kanunun amaç ve kapsamına uygun olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi.

Öte yandan, TOKİ'nin bağlı iştiraki olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin de belirlenen bu amaç ve kapsamda proje finansmanı teminine yönelik olarak paydaş belirlenmesinde kamu yararı ölçütü içinde hukuka aykırılık görülmediği ifade edildi.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırılık bulunması durumunda da menfaatleri ihlal edilenler yönünden gerek ilgili kurumlar nezdinde itiraz gerekse davaya konu edilebilmesi imkanının bulunduğu belirtilen kararda, "Kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun şekilde tesis edildiği sonucuna varılan dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemektedir." denildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir
01 Ocak 2020 00:05		 Cinsel ilişkiden ihraç edilmişti... Danıştay göreve iade etti
28 Aralık 2019 17:16
Eminönü'ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar
27 Aralık 2019 19:43		 Mahkeme 'bütünlemenin kaldırılması' kararının yürütmesini durdurdu
26 Aralık 2019 11:25
Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar
22 Aralık 2019 12:35		 İmamoğlu'nun çıkardığı 6 işçi, davayla işe döndü
20 Aralık 2019 08:31
TSK'da, vardiya görevi, bir nöbet hizmeti midir?
20 Aralık 2019 00:03		 Yetkili sendikayla yapılmayan sözleşmeye 'dur' kararı
17 Aralık 2019 18:55
Eminönü'ndeki balıkçılar için yeni karar
17 Aralık 2019 15:59		 Aile hekimine soruşturma yargıdan döndü
16 Aralık 2019 10:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:26 - Gün sonu döviz fiyatları17:24 - AK Parti Sözcüsü Çelik: İran-ABD gerginliği kaygı verici17:21 - Köpek yavrusu ile minik öğrencinin gülümseten oyuncak mücadelesi17:18 - Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktorun burnunu kırdı17:12 - Doğa Koleji'nden sonra bir Kolej'de daha maaş krizi patlak verdi17:11 - Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi 'asker sorumlusu' çıktı17:09 - İbrahim Kalın'dan, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı17:06 - Burdur'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı17:00 - TUS ve STS başvuruları başladı16:52 - Kanal İstanbul protokolünün iptal davasına red
16:47 - Belediye'den '25 personelin işten çıkarılması' açıklaması16:43 - Başkana, 'işçi alırken hakkaniyetli davranmadın' tepkisi16:39 - İzmir'de belediye hurda araçlar için otopark kurdu16:38 - Motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödeme dönemi başladı16:33 - Kar ve fırtına Mersin'de 27 mahalleyi elektriksiz bıraktı16:30 - Bu şehirde kadınlar saat 22.00'den sonra otobüsten inmek için durağı beklemeyecek16:19 - Türkiye, ABD-İran geriliminden 'derin endişe' duyuyor16:13 - İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yemekhane protestosu sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu
KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı
3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Ankara'da tren kazası
Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
Memurlar enflasyona kilitlendi
ABD'nin saldırısı sonrasında altında büyük artış
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ab kan grubunun sanıldığı gibi olmaması 2
acil arama-The call filmi 2
hepimizin mal varlıkları araştırılsın 1
Matrix 1
ahilik sandığı uygulaması 1
ziya paşa 1
kırıkkale 6
ulaşgkc 1
yahya kemal beyatlı 1
ali demir 2
SON İLANLAR
TSK, ALES puanıyla, öğretmen ve mühendis alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 sözleşmeli personel alacak
Çatalzeytin Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam