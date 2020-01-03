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TUS ve STS başvuruları başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2020-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular başladı
 03 Ocak 2020 17:00
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TUS ve STS başvuruları başladı

TUS ve STS başvuruları başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2020-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, (2020-TUS 1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları, 23 Şubat 2020'de yapılacak.

Sınavlara başvurular, 3-13 Ocak 2020 arasında olacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan sınav kılavuzlarından ulaşılabilecek.

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) Başvuru Kılavuzu

2020-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Tıp Doktorluğu) Başvuru Kılavuzu
Anadolu Ajansı
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