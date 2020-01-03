Proje okullarına yapılan atamaların iptali için dava açıldı
|03 Ocak 2020 23:00
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Eğitim Sen, Danıştay kararlarından sonra proje okullarına duyuru yapılmaksızın yapılan öğretmen atamalarının ve yönetici görevlendirmelerinin iptali için dava açtığını duyurdu.
Eğitim Sen'den yapılan açıklama şu şekildedir:
Sendikamız 01.09.2016 gün, 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Bu davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 18.10.2017 gün ve YD İtiraz No:2017/840 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Anılan kararda bu yönetmeliğin "Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8. maddesi ile "Yönetici olarak görevlendirileceklerde ve öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 10.maddesinde öğretmen atamalarında duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, "Yönetici olarak görevlendirileceklerde ve öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 9. maddesi ile "Yönetici olarak görevlendirileceklerde ve öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 10. maddesinde yönetici olarak görevlendirilecekler için duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı bu yönetmelikte yaptığı 06.07.2018 günlü, 30470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikte anılan Danıştay kararına uygun değişiklik yapmamıştır. Böylece aynı zamanda yargı kararlarını uygulamama eğilimi ısrarlı bir çabaya dönüşmüştür. Bu nedenle sendikamız tekrar aynı konuda dava açmak zorunda kalmış ve Danıştay 2. Dairesi 21.11.2018 gün ve E: 2018/3043 sayılı kararla aynı maddelerle ilgili aynı gerekçelerle tekrar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu nedenle anılan yürütmeyi durdurma kararları uyarınca bu kararların bakanlığa tebliğinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuru yapmadan özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamasının ve yönetici görevlendirmesinin dayanağı yoktur. Anılan yürütmeyi durdurma kararlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na tebliğ tarihinden itibaren duyuru yapılmaksızın bu liselere yapılan her öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesi anılan yargı kararlarının etkisiz hale getirilmesidir ve aynı zamanda 5237 sayılı Yasa hükümlerine göre suçtur.
Bu bağlamda sendikamız Milli Eğitim Bakanlığı'na anılan yürütmeyi durdurma kararları uyarınca bu kararların tebliğ tarihinden sonra özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına duyuru yapılmaksızın atanan öğretmenlerin atamalarının ve görevlendirilen yöneticilerin görevlendirmelerinin geri alınması istemiyle ayrı ayrı başvuru yapmıştır. Bu başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı 60 gün içinde cevap vermeyerek zımnen reddetmiştir. Bu nedenle sendikamız Ankara İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açmıştır. Bu davaları sonuna kadar takip edeceğiz.
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