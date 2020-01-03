Burdur'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
|03 Ocak 2020 17:06
|Yazdır
FETÖ'den Burdur merkezli Antalya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2'si muvazzaf asker, 3'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün haberleşme sistemi olarak kullandığı ankesörlü/sabit hatlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen 2'si muvazzaf asker, 3'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı.
Şahıslar Burdur merkezli, Antalya ve Şanlıurfa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi 'asker sorumlusu' çıktı
03 Ocak 2020 17:11
|Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenen bir terörist teslim oldu
03 Ocak 2020 15:08
|'Nissan üst yöneticisinin kaçışıyla ilgili 3 müfettiş görevlendirildi'
03 Ocak 2020 14:34
|FETÖ davasında ikinci kez yargılanan sanığa yeniden hapis
03 Ocak 2020 13:58
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 123'üncü gününde
03 Ocak 2020 13:04
|PKK'nın, kırmızı listeyle aranan, istihbaratçısı öldürüldü
03 Ocak 2020 12:02
|Hava Harp Okulu eski öğrencisi 70 sanığa müebbet
03 Ocak 2020 11:16
|MİT ve polisin operasyonuyla yakalanan iki PKK'lı terörist tutuklandı
03 Ocak 2020 11:02
|Muğla'da 12'si muvazzaf 13 şüpheliye FETÖ gözaltısı
03 Ocak 2020 10:09
|Haftanin'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu
02 Ocak 2020 19:36